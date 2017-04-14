Колесить по Праге

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Не один год в столице идет бой за возможность безопасного передвижения по городу на велосипедах, самокатах и других экологически безопасных средствах. Акция, которая пройдет 22 апреля с 13:00 до 20:00, — один из способов напомнить власти об альтернативной езде. Все любители могут на своих велосипедах из любой точки города доехать до каролинского Дома инвалидов ( Invalidovna ), где они соберутся все вместе, ну а потом также вместе отправятся до «Типографии на воздухе» ( Výstaviště 67, Praha 7 ). Здесь неопытные велосипедисты смогут набраться опыта от тех, кто считается асом. Проголодавшиеся смогут подкрепиться, а те, кто хочет пообщаться, наверняка найдут единомышленников.
Фото www.adigea.aif.ru
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