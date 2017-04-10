Концерт органной музыки в Праге

Вечером 16 апреля с 17:00 до 19:00 часов в базилике Святого Якуба (Malá Štupartská 6) пройдёт уже традиционный праздничный концерт органной музыки. На концерте будет петь Габриэла Эйбенова, которая после окончания Пражской консерватории и обучения в Лондоне тщательно подбирала в свой репертуар, состоящий из старых произведений.

Певица пела для папы Яна Павла II, Далай-ламы и европейских политиков. Аккомпанировать певице будет органист Адам Виктор. Прозвучит музыка Баха «Иисус восстал из мёртвых», «Ликуй, дочь Сиона» Монтеверди, музыка гения чешского барокко Яна Дисмаса Зеленки, духовная музыка Роберта Шумана.

Фото: www.vus-uk.cz