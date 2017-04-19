Крупный астероид приблизится к Земле в ночь на 20 апреля

В ночь на 20 апреля мимо Земли пролетит самый крупный астероид, который впервые за 400 лет приблизится к планете на очень близкое расстояние. Астероид 2014 JO25 под названием «Скала» не станет опасным для Земли, так как он пролетит на безопасном расстоянии от ее атмосферы. Размеры, близость и скорость движения этого астероида в очередной раз напоминают нам о том, какие разрушения могут нести такие «обломки» космического мусора, пролетающие мимо Земли каждый день. Он будет двигаться с рекордно высокой скоростью для астероида — около 33 метров в секунду, или 118 километров в час.

В момент сближения с Землей, 2014 JO25 будет хорошо виден для наблюдателей на Земле даже в самые небольшие телескопы за счет своей блестящей поверхности. По словам ученых NASA, такие крупные объекты редко пролетают мимо нашей планеты. Следующее такое событие ожидается не раньше, чем через 400 лет.

Фото www.nbcnews.com

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