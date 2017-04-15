Любителям космонавтики



В пятницу 21 апреля в 18:00 в Большом зале Российского центра науки и культуры в рамках празднования Дня космонавтики пройдет встреча с летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации, секретарем Союза журналистов России, доктором юридических наук, профессором Юрием Михайловичем Батуриным. Юрий Батурин — 382-й космонавт мира и 90-й космоавт России. В 1998 году он выполнил космический полет на космическом корабле «Союз ТМ-32»/» Союз ТМ — 31». Вход на встречу свободный.

Фото www.sibdepo.ru

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