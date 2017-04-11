Madeta не продлила договора с 29 поставщиками молока

Южночешская компания Madeta, самый крупный переработчик молока в Чехии, не продлил договоры с 29 поставщиками. Причина – в переизбытке молока, вызванном эмбарго России на ввоз продуктов питания из Европейского Союза, передает агентство ČTK.

Madeta прекратила договорные отношения с 72 мелкими поставщиками (из общего количества в 680 поставщиков). Из них 29 перестали поставлять молоко компании с 1 апреля 2017 года, а остальные – с 1 января 2017 года. Ежедневно Madeta покупала у них 9100 литров молока.

По словам представителя компании Madeta Марты Факторовой, главная причина прекращения сотрудничества с мелкими поставщиками заключается в переизбытке молока на предприятии, которое возникло после введения Россией эмбарго на импорт продуктов питания из ЕС.

С этим связан общий переизбыток молока в Европе. «Молока было слишком много. Во-первых, три года назад мы лишились российского рынка, а во-вторых, в Европе образовался невероятный переизбыток молока», — рассказала Факторова.

Фото: Nejvic-Info.cz

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