Майский студенческий праздник в Праге

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Pražský Majáles — студенческая вечеринка года, которая каждый год проходит весной в комплексе PVA Letňany. Более 20 известных чешских исполнителей выступят на сцене фестиваля. В конце вечеринки выберут короля и королеву грандиозной вечеринки.
Где: PVA Letňany
Когда: 29 апреля
Стоимость: 399 — 999 крон
Веб-сайт: www.praha.majales.cz
Фото www.informuji.cz
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