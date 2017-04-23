Майский студенческий праздник в Праге



Pražský Majáles — студенческая вечеринка года, которая каждый год проходит весной в комплексе PVA Letňany. Более 20 известных чешских исполнителей выступят на сцене фестиваля. В конце вечеринки выберут короля и королеву грандиозной вечеринки.

Где: PVA Letňany

Когда: 29 апреля

Стоимость: 399 — 999 крон

Веб-сайт: www.praha.majales.cz

Фото www.informuji.cz

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