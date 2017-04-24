Машина миссии ОБСЕ подорвалась на мине. Гражданин Чехии был ранен.

Вчера, 23 апреля, в Луганской области ( Украина ) спец.автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ наехал на противотанковую мину. При взрыве погиб американский медик (член миссии) и были ранены еще двое пассажиров. Один из пострадавших был гражданином Чешской Республики. Раненные были доставлены в больницу в Луганск. На момент взрыва в машине находилось 6 человек.

Михаэла Лагронова, пресс-аташе министерства иностранных дел Чехии, подтвердила информацию о том, что пострадал гражданин Чехии, но тяжелые ранения получены не были. Агентство «ЛуганскИнформЦентр» сообщает, что взрыв произошел на трассе между городом Славяносербск и поселком Сокильники. Бронированная машина с пассажирами наехала на мину рядом с поселком Прибыш.

Напомним, что миссия ОБСЕ находится на востоке Украины для контроля за соблюдением мира согласно минским договоренностям.

Фото www.hvylya.net

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