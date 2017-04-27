Массажист должен быть и психологом

Когда боли шеи или в спине заставляют нас идти на массаж, мы не всегда знаем, даст ли это ожидаемый результат. И, конечно, сталкиваемся с проблемой как найти хорошего массажиста. Об этом корреспондент ПТ расспросил владельца массажного салона.

Г-н Шебек, Вы являетесь владельцем массажного салона. Что послужило для Вас импульсом к его созданию?

Решение начать свой бизнес пришло ко мне давно, ещё в самом начале моего трудового пути. Вообще в своей жизни я пробовал себя в разных областях, но всегда это была работа только «на себя»: в качестве владельца фирмы или в сотрудничестве с другой компанией как бизнес-партнёр. Именно такая позиция мне давала независимость и свободу, и это мне было важнее финансовых и других привилегий.

Как обычный сотрудник я работал только один раз в жизни – массажистом на курорте Марианске-Лазне ещё в самом начале моей рабочей деятельности, но уже тогда воспринимал эту работу как необходимую практику для осуществления моих дальнейших планов. Тогда я проводил массажи в бальнео-центрах, у меня было до 25 пациентов в день, что идеально для приобретения опыта.

А что, собственно, привело Вас именно к массажу?

Как ни громко это звучит, сама жизнь. Дело в том, что меня всегда интересовало, какие факторы влияют на здоровье человека. Я начал замечать взаимосвязь духовной, психической и физической сфер в жизни людей. Сначала я экспериментировал сам на себе, на всех этих уровнях. Накопленные знания и опыт стали для меня в моей работе массажистом очень ценными.

Можете Вы как специалист посоветовать, как выбрать хорошего массажиста? Каковы критерии?

О хорошем массажисте нужно судить по результатам. Конечно, идеальным решением будет пойти к опытному массажисту по рекомендации ваших друзей. Это, однако, не всегда получается. Тогда нужно следовать своей интуиции. Немаловажными являются ваши ощущения: как на вас этот человек воздействует, его способ выражения. Хорошо прочесть отзывы, если таковые имеются. Все люди разные и ходят на массаж по разным причинам – сознательно или бессознательно.

Кто-то нуждается в чисто медицинском массаже, чтобы расслабить, например, заблокированную шею, кому-то необходимо просто человеческое сочувствие, у кого-то имеются физиологические проблемы, связанные с взаимоотношениями в семье или с неправильной жизненной установкой. Качественный массажист должен всё это понять, почувствовать и дать клиенту то, в чём он нуждается в данную минуту. Обратить внимание на действительные причины его нездоровья. Конечно, это возможно только в том случае, когда пациент открыт для диалога, поэтому очень важно знать, с кем и как обращаться. Какие методы Вы используете в Вашем салоне? Виды массажа?

Я провожу различные виды массажа, в том числе массаж для беременных, рефлексотерапию, массаж классический и спортивный. Лимфатический массаж, шиацу, массаж с помощью горячих камней, медовый массаж, антистрессовый массаж головы, массаж против целлюлита с обёртываниями или без них. Расслабляющий массаж, а также довольно специфический марма-массаж (аюрведический) с акцентом на тройничный нерв.

При этих процедурах я руководствуюсь знаниями физиологии, психосоматики, китайской медицины и энергетических систем. Всё это тесно взаимосвязано, и результаты моего воздействия на организм пациента впоследствии гораздо лучше.

Где Вы находите вдохновение? Место, отдых, хобби?

Вдохновение я нахожу практически везде. Человек учится постоянно и даже, казалось бы, не связанные друг с другом вещи нас могут привести к новым открытиям.

Есть ли у Вас жизненное кредо, принципы, которым Вы следуете?

Я воспринимаю жизнь и события в совокупности, то есть всё, что существует на Земле и во Вселенной, – это единое целое. В человеческом организме каждый орган или клетка обладает своим уникальным качеством, играет свою особую роль, так и планета, природа, отдельный человек имеет своё место, определённые качества, таланты и наклонности. Если мы ищем своё место на Земле, свою «тарелочку», в наших силах это реализовать. Чтобы тело было здоровым, все органы, клетки и системы должны гармонично взаимодействовать и дополнять друг друга.

Если какие-то клетки эту роль не выполняют, в теле могут зародиться раковые клетки, которые разрушат орган или погубят всё тело. Я пытаюсь находиться на своём месте и делать то, к чему у меня есть способности, как можно лучше. Отсюда следует и моё отношение к другим людям, ко всем живым существам, к природе. Это очень актуальная тема, и человечество должно её решить. И если не изменится отношение к природе и всей нашей планете, люди сами срежут ветку, на которой сидят. Планируете ли Вы в будущем какие-либо перемены?

Уже в течение длительного времени я вынашиваю мысль организовать специальные курсы для массажистов, которые уже что-то умеют в своём деле, но хотят двигаться вперёд. Может быть, это будут пока только курсы по выходным, для небольших групп. Акцент будет сделан на глубокий массаж. Из опыта знаю, что именно его у нас не хватает.