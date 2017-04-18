Милош Земан нацелил свою политику на студентов

«Гордый народ должен иметь сильную валюту». Именно такой была реакция действующего президента Чехии на недавнее решение Национального банка по немедленному упразднению режима валютных интервенций. Это была одна из тем, которую обсуждал президент на встрече со студентами VŠFS ( Vysoká škola finanční a správní ). Это публичное выступление Земана стало первым после социальных опросов на тему «Кто одержит победу на предстоящих президентских выборах в ЧР». Напомним, что Чешский национальный банк ввел режим валютных интервенций в ноябре 2013 года с целью ослабить крону и удержать соотношение валют 1 евро = 27 чешских крон. Милош Земан изначально был противником этого решения. На встрече со студентами VŠFS Земан заявил, что рад принятому решению о ликвидации валютных интервенций.

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