Министерство финансов Чехии прогнозирует рост экономики на 2,6 %

По данным исследований в ближайшие годы ожидается экономический рост в размере 2,6%. Утверждается, что в будущем чешская крона станет сильнее по сравнению с сегодняшним днем. Большинство чешских банков прогнозируют: 2017 год — 2,6%, 2018 год — 2,7%, 2019 год — 2,6%, 2020 год — 2,4%. Министерство финансов Чехии предполагает рост на 2,5%. Национальный банк Чехии — 2,8%. Согласно исследованию, курс кроны к 2020 году будет 24,6 крон по отношению к евро.

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