«Мисс Россия-2017» стала Полина Попова

В концертном зале « Барвиха Luxury Village » состоялся финал конкурса «Мисс Россия-2017». Победу одержала 21-летняя участница Полина Попова из Свердловской области. Яна Добровольская («Мисс Россия – 2016» ) передала корону победительнице. Помимо короны стоимостью более 1 миллиона долларов, победительнице вручили денежный приз в размере 3 миллионов рублей, автомобиль и колье из белого золота с инкрустированными бриллиантами. Полина Попова будет представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Фото www. hellomagazine.com

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