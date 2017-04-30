Михаил Горбачев заявил о признаках начала новой холодной войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев отметил признаки приближения новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild. По мнению бывшего советского лидера, отношения между крупными державами продолжают ухудшаться, что свидетельствует о подготовке мира к войне.

Отношения России с Западом ухудшились в 2014 году в связи с присоединением Крыма и началом вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. США и ЕС ввели санкции, обвинив Россию в аннексии полуострова и участии в боевых действиях в Донбассе. На фоне этого НАТО решила усилить присутствие в Восточной Европе, что Москва традиционно воспринимает как угрозу.

Фото www.rus.delfi.lv

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