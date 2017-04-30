Михаил Горбачев заявил о признаках начала новой холодной войны

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
Бывший президент СССР Михаил Горбачев отметил признаки приближения новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild. По мнению бывшего советского лидера, отношения между крупными державами продолжают ухудшаться, что свидетельствует о подготовке мира к войне.
Отношения России с Западом ухудшились в 2014 году в связи с присоединением Крыма и началом вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. США и ЕС ввели санкции, обвинив Россию в аннексии полуострова и участии в боевых действиях в Донбассе. На фоне этого НАТО решила усилить присутствие в Восточной Европе, что Москва традиционно воспринимает как угрозу.
Фото www.rus.delfi.lv
Свежие комментарии