Мошенничество в области экспорта цветов и фруктов в Россию.

Полиция обвинила группу ( 12 человек ) работников Института сельского хозяйства в коррупционных действиях. Пресс-секретарь Центрального управления по борьбе с организованной преступностью утверждает, что преступление было связано с вывозом цветов и фруктов в Россию и Белорусь. Также полиция предполагает, что работники института занимались выдачей пустых фитосанитарных сертификатов.

Сотрудники института выдавали на товары растительного происхождения сертификацию без описания. Документы содержали только официальную печать и подпись инспектора, который не выполнял законные требования. Продукция отправлялась чартером в Польшу и Литву. Затем ее разделяли по разным посылкам и отправляли в грузовиках в Россию и Беларусь.

Полиция ведет расследование. Есть предположение, что отдельные сотрудники института выдавали фитосанитарные сертификаты пустыми и за это получали взятку в виде денежных средств. Точное суммы взяток пока не известны. На данный момент подозреваемые находятся на свободе. Полиция предполагает, что работники института превысили свои должностные полномочия, занимались подделкой документов и брали взятки.

Фото www.ceskatelevize.cz

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