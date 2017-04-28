Мужчина продал на Facebook марихуану, за ней пришел полицейский

Мужчина с Карловарска занимался распространением марихуаны при помощи социальной сети Facebook. Плзенские полицейские обнаружили это объявление и сразу же отреагировали на него. Один из представителей правоохранительных органов назначил встречу владельцу объявления под предлогом того, что он хотел бы приобрести “товар”. При встрече двумя полицейскими было произведено задержание. Наркотические средства были изъяты. Задержанный утверждает, что наркотики он нашел и решил продать, а на вырученные деньги с продажи он хотел купить бутылку алкоголя своему другу в честь дня рождения. Обвиняемому грозит 5 лет лишения свободы.

Фото www.obyektiv.press

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