На 4 дня закроют участок линии С пражского метр

Завтра, 14 апреля, в Праге на четыре дня закроют участок линии метро C. Причина закрытия — замена рельс, которая продлится до 17 апреля. Начиная с утра 18 апреля линия С будет работать без перебоев.

Для удобства пассажиров транспортное предприятие Праги запустит автобус XC. Маршрут автобуса: Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.

Также, в период с 14 по 17 апреля будут усилены автобусные маршруты № 118, № 196, № 213 и трамвайная линия № 6. В помощь пассажирам начнет курсировать трамвай № 36, который поедет по следующему маршруту: Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště Holešovice – Nádraží Holešovice, а далее трамвай поедет в направлении Sídliště Barrandov. Трамвай будет ходить каждый день с 9:00 до 20:00.

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