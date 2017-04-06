На Пасху покататься с ветерком

Бобслейная детская трасса на Просеке (Prosecká 906/34b) приглашает гостей 16 апреля. Здесь с 10:00 до 16:00 часов планируются праздничные гулянья, ярмарки-продажи ремесленных изделий и соревнования, победители которых смогут покататься по бобслейной трассе абсолютно бесплатно. Для самых маленьких организаторы готовят игры на детской игровой площадке.

Не обойдётся и без традиционных пасхальных сладостей и лакомств. Для каждого – свои развлечения и занятия, начиная с творческой самореализации до спортивных соревнований по разным возрастным категориям. Победители, выигравшие бесплатный проезд, могут его использовать и в следующий раз.

Фото: http://www.denik.cz/