На Пасху покататься с ветерком

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Бобслейная детская трасса на Просеке (Prosecká 906/34b) приглашает гостей 16 апреля. Здесь с 10:00 до 16:00 часов планируются праздничные гулянья, ярмарки-продажи ремесленных изделий и соревнования, победители которых смогут покататься по бобслейной трассе абсолютно бесплатно. Для самых маленьких организаторы готовят игры на детской игровой площадке.
Не обойдётся и без традиционных пасхальных сладостей и лакомств. Для каждого – свои развлечения и занятия, начиная с творческой самореализации до спортивных соревнований по разным возрастным категориям. Победители, выигравшие бесплатный проезд, могут его использовать и в следующий раз.
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