Найден клад 13 века!

В Моравском красе, одном из самых крупных в Европе карстовых массивов, был найден клад состоящий из 70 серебряных монет второй половины 13 века. Зузана Ярушкова из Музея Бусковицкого региона утверждает, что клад был найден случайно. Общая стоимость клада составила пол миллиона чешских крон. По сегодняшним меркам это не большая сумма денег, но это очень важная историческая находка. Ученые предполагают, что найденные деньги ранее принадлежали какому-то купцу, так как житель деревни не мог иметь столько денег. На данный момент находку оставили до конца года в Доме природы на Мораве. Далее найденный клад отправится в Бланенский музей.

Фото www.idnes.cz

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