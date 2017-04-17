«Нелюбовь» Андрея Звягинцева — конкурсант Каннского фестиваля

Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева стал участником основной конкурсной программы 70-го Международного Каннского фестиваля. Режиссер работал над кинолентой вместе с продюсерами Александром Роднянским и Сергеем Мелькумовым.

«Мы все горды приглашением нашего фильма на конкурс важнейшего кинофестиваля в мире. Звягинцев — выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением», — прокомментировал новость продюсер фильма Александр Роднянский.

«Нелюбовь» — пятый фильм Андрея Звягинцева, премьера которого пройдет в рамках кинофестиваля в Каннах. Работы режиссера уже не раз брали призы на мировых конкурсах. Например, первая картина режиссера «Возвращение» завоевала приз кинофестиваля в Венеции в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший дебют», а второй фильм — «Изгнание» — был удостоен специального приза программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Президентом жюри будет испанский режиссер Педро Альмодовар.

Фото www.kleo.ru

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