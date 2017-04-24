Новый автобусный рейс от Student Agency по направлению Прага — Шпындлерув-Млын.

Начиная с 24 апреля 2017 года компания Student Agency запустит новый автобусный рейс по направлению Прага — Шпындлерув-Млын. Автобусы будут ездить два раза в день. Стоимость билета – 155 крон, а так называемый кредитный проездной обойдется пассажиру в 145 крон. Автобусы отправляются со станции Черный Мост в 10:00 и 18:00 часов.

Фото www.kidpassage.com

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