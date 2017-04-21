От красок не убежать!
20 мая в Праге пройдет «красочный» забег. Организаторы дали марафону название «Barvám Neutečeš
». Длина забега составит 5 километров. Марафон обещает быть очень веселым, так как каждый участник забега попадет в специальную зону, где организаторы будут поспать его разноцветными красками. Создатели ожидают большой наплыв желающих присоединится к забегу. Регистрация уже открыта и каждый может принять участие в марафоне.
Где: Nemocnice Bohnice
Когда: 20 мая
Стоимость: 450 — 600 крон
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