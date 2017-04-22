По Чехии и Словакии проедет конвой американской армии
В начале лета 2017 по Чехии и Словакии проедет конвой американской армии. Петер Гайдов, министр обороны Словакии, сообщает, что американские солдаты поедут из Германии на учения НАТО в Венгрии, Румынии и Болгарии. Конвой будет разделён на несколько частей по 20-40 единиц техники. С 8 по 22 июля на территории Венгрии, Румынии и Болгарии будут проходить самые большие учения НАТО в этом году — Saber Guardian 2017. Участие должны принять 25 тыс. солдат.
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