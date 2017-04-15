Поесть по-уличному

С приходом весны гурманов снова ждут многочисленные гастрономические фестивали. Фестиваль уличной еды — Street Food Festival — пройдет 27 апреля в Голешовице. Около 50 лотков расставят профессиональные и начинающие повара, где предложат свою еду. Главные условия — качество блюд и оригинальность. На большой площади представят варианты уличной еды из разных уголков мира: от американских бургеров, итальянской пиццы, блинов до японских суши, мексиканских тако, израильского фалафеля. Будут здесь греческие сувлаки, кубаб, пончики, французкая выпечка и т. д. Фестиваль начнется в 10:00 утра.

Фото www.nakonu.com

Похожие статьи