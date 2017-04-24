Прогноз погоды в Чехии на 24 апреля 2017 года

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Сегодня нас ожидает облачность. К середине дня станет ясно, так как с юго-запада Чехии облачность начнет убывать. Дневная температура будет 12-16 °C. На севере и северо-востоке страны градусник покажет 5 — 8°C. По всей территории страны ожидается умеренный ветер — 2-6 м /с.
Фото www.ceskatelevize.cz
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