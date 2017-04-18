Полиция будет измерять скорость движения авто в более чем 1000 мест

Специальные пасхальные проверки на дорогах не закончены. В среду ( 19 апреля ) в рамках «Speed marathon» полиция будет измерять скорость движения автомобилей одновременно на 1000 различных участков дорог. В праздничные дни полиция провела контроль среди 52 000 водителей, 154 прошли алкотест. Места для предстоящего контроля советовали сами автолюбители. Полиция насчитала более 10 796 проблемных и опасных участков на дорогах. Самым контролируемым участком станет дорога 1/4 между Ústní nad Orlicí и Českou Třebovou. К акции «Speed marathon» чешские полицейскими подключились начиная с 2017 года. В прошлом году эта акция прошла в 22 странах при поддержке компании TISPOL. Главная задача акции — повысить уровень безопасности на дорогах.

Фото www.tinypic.com

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