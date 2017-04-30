Пользователи Uber теперь могут видеть свой рейтинг

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Для этого надо обновить приложение до последней версии
С сегодняшнего дня в приложении Uber пользователи могут сразу увидеть свой рейтинг: он отображается при нажатии на кнопку «Меню» под фотографией и именем. Чтобы увидеть свою оценку, нужно обновить приложение до последней версии.
Рейтинг в Uber — это среднее значение оценок, которые ставит водитель после поездки. Напомним, недавно компания на основе опроса в соцсетях составила специальный Кодекс вежливости пассажира.
Фото www.propelics.com
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