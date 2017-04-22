После аварии в кабине грузовика скончался олень

В пятницу, 21 апреля, пожарные со Седичанска помогали разрешить причудливую аварию грузовика. В кабине грузовика скончался олень. Водитель транспортного средства утверждает, что он двигался по своей полосе, как вдруг на дорогу выскочил олень. Водитель сбил оленя, который в последствии разбил стекло грузовика и попал прямо на водительское сиденье. Опасаясь за свою жизнь водитель покинул салон грузовика и вызвал подмогу. Помогать приехали пожарные и местные охотники. Водитель сбил оленя территориально между Красной Горой над Влтавой и Крашовицеми. Водитель был ранен, но спасатели оказали ему первую помощь.

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