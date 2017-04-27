Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил об одобрении послами ЕС предоставления безвизового режима Украине. Об этом он заявил в Чернобыле во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
« Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров, и процесс завершен», — сказал Порошенко.
Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики Киева. 6 апреля предложение Европейской комиссии отменить визы для граждан Украины поддержал Европарламент.
После голосования в ЕП и постоянных представителей стран-членов Евросоюза (послы), решение должен утвердить Совет ЕС.
Далее документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем страны, которая будет председательствовать в ЕС. Затем законодательный акт опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.
Фото www.aif.ua
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