Похолодание в Чехии

Снег и морозы ждут Чехию начиная с понедельника. В субботу и воскресенье нас ждет переменная облачность, осадки, а температура воздуха будет 10-14°. А вот пасхальный понедельник станет самым холодным и дождливым среди праздничных дней. Днем нас ожидает 6-10°, а ночью температура упадет до -1°. Пасхальный день будет дождлив и снежен. Вторая половина недели будет тоже холодной. Температура ночью будет от +1° до -3°. Максимальная дневная температура в среду и четверг составит лишь 2-7°.

Фото www.moya-planeta.ru

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