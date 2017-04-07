PPF купит в России административное здание

Группа PPF чешского предпринимателя Петра Келлнера планирует купить в России административное здание. Сделка планируется в сотрудничестве с американской инвестиционной компанией Hines. Как передает портал ihned.cz, речь идет о покупке офисного здания в комплексе «Метрополис» в Москве, где PPF Real Estate Holding и Hines Russia & Poland Fund уже принадлежит два здания.

Продавцом здания, которое компании планируют купить уже в ближайшее время, является международный инвестиционный фонд Heitman Fund. Стоимость сделки ни один из участников не раскрывает. Специалисты из компаний, занимающихся консалтингом в области недвижимости, оценивают стоимость здания в 100 миллионов евро.

В последние годы PPF расширяет свою девелоперскую деятельность. Так, в скором времени PPF планирует построить свой первый жилой комплекс на территории РФ в Омске. Вместе с компанией Radius Group PPF строит под Москвой логистический парк South Gate. Одновременно с этим PPF строит в Новой Москве большой офисный комплекс Comcity, в котором предусмотрено 430 тысяч квадратных метров площади.

Фото: http://www.rbc.ru/

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