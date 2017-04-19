Прага и Брно в десятке лучших городов для студентов

В 2017 году QS Best Student Cities index пополнил свой рейтинг новой категорией под названием Student View Category, в которой студенты отдавали свои голоса за самый удобный город по их мнению. В опросе участвовало более 18 000 студентов. Оценивали города по следующим категориям: культура, искусство, ночная жизнь, цены, трудоустройство, толерантность, дружелюбие и т.д.

Первое место заняла Оттава ( Канада ) с высоким уровнем дружелюбия, открытости, толерантности, развитой культурной и ночной жизни. Почетное второе место досталось Праге. Столица Чехии привлекает молодых людей своей архитектурой, низкими ценами, но самое главное — удобным географическим расположением, что дает возможность много путешествовать. Третье место занял Шанхай. А на четвертом месте опроса был чешский город Брно.

Заметьте, студенты выбрали не Нью-Йорк, не Париж, а именно студенческий город Брно. Монреаль и Брно стали выбором №4 для студенческого сообщества. Далее в списке были следующие города: Ноттингем, Бостон, Сеул, Киото-Осака-Кобе и Тайбэй.

Фото www.interpragueuniver.cz

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