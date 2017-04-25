Публичный дом в одной из пражских квартир

В пражском районе Жижков полицией был обнаружен бордель. В снятой квартире трудились 15 девушек. Полицейские обвиняют 4 женщин в сутенерстве. На данный момент вина не доказана, но в случае, если обвинения будут иметь под собой почву, то женщинам грозит до 8 лет лишения свободы. Полиция начала вести наблюдение за квартирой еще в 2016 году, так как получила анонимное сообщение о том, что на Праге 3 расположился публичный дом.

Фото www.asaratov.livejournal.com

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