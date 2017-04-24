Результаты социального опроса среди чехов: оценка политики Милоша Земана

Результаты опроса общественного мнения ( 18-24 марта 2017 года ) показали, что 57% чешского населения полностью удовлетворены работой действующего президента ЧР Милоша Земана. В опросе участвовало 600 человек. Агенство под названием Kantar провело изучение общественного мнения по заказу чешского телевидения. Также опрос показал, что 42% опрошенных считают, что Земан создает позитивный образ Чешской Республики за границей, а более 50% респондентов заявляют, что действующий президент выполняет свои политические обещания. Среди мнений были как позитивные, так и негативные. Более позитивно оценили политику Земана в Моравском крае, а негативную оценку своей политики Земан получил от жителей столицы государства.

Фото www.investujeme.cz

Похожие статьи