Россия ограничила поставки птицы из Чехии

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Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз живой домашней птицы и инкубационных яиц из четырех регионов Чешской Республики. Российский орган опасается распространения птичьего гриппа. Об этом передает агентство ČTK.
Ограничения коснулись Пардубицкого, Карловарского, Краловеградецкого и Пльзеньского края. Теперь запрещен не только ввоз живой домашней птицы и инкубационных яиц, которые используются для выведения птицы, из этих чешских регионов, но и их транспортировка через территорию Российской Федерации.
Птичий грипп в Чешской Республике начал распространятся в начале января текущего года. Ветеринары сообщили о 40 очагах заражения, где ветеринарный надзор был ужесточен. Погибло около 100 тысяч птиц.
Фото: http://agro2b.ru/
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