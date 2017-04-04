Россия ограничила поставки птицы из Чехии

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз живой домашней птицы и инкубационных яиц из четырех регионов Чешской Республики. Российский орган опасается распространения птичьего гриппа. Об этом передает агентство ČTK.

Ограничения коснулись Пардубицкого, Карловарского, Краловеградецкого и Пльзеньского края. Теперь запрещен не только ввоз живой домашней птицы и инкубационных яиц, которые используются для выведения птицы, из этих чешских регионов, но и их транспортировка через территорию Российской Федерации.

Птичий грипп в Чешской Республике начал распространятся в начале января текущего года. Ветеринары сообщили о 40 очагах заражения, где ветеринарный надзор был ужесточен. Погибло около 100 тысяч птиц.

Фото: http://agro2b.ru/

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