Россияне требуют от PSG-International 1,8 млрд крон

С конца марта чешская компания PSG-International проходит процедуру признания неплатежеспособности, поводом для начала которой послужил иск российской инвестиционной компании «Урал промышленный — Урал полярный». По мнению россиян, PSG-International задолжала «Уп-Уп» 1,8 млрд крон, как передает агентство ČTK.

Согласно иску PSG-International получала от Чешского экспортного банка через «Уп-Уп» деньги за невыполненную работу по строительству электростанции «Полярная» под Салехардом.

Сама компания «Уп-Уп» также проходит процедуру признания банкротства. «Истец обанкротился, и сейчас происходит распродажа его имущества, что связано с сотрудничеством истца с должником в ходе проекта строительства сибирской электростанции», — рассказала об иске юрист «Уп-Уп» Ива Фремлова.

Согласно исковому заявлению, инвестор отправил PSG-International 225,4 млн евро. Чешская компания осуществила строительные и монтажные работы, а также поставила строительный материал на сумму 158,9 млн евро. «Таким образом, в общей сложности должник располагает финансовыми средствами истца, не израсходованными при реализации контракта, в размере 66,5 млн евро», — сказал Фромлова.

Проект закрылся в 2015 году, когда PSG-International расторгла договор. Еще до этого Чешский экспортный банк прекратил финансирование сделки в связи с подозрениями заказчика в финансовых махинациях.

Фото: www.linkedin.com

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