Сегодня в пражском метро будет много музыки

Чтобы поднять настроение пассажирам метро Транспортное предприятие Праги каждый год проводит различные культурные мероприятия. Акция « Nalaďte se v metru» уже стала традиционной для Праги. В седьмой раз пассажиров пражского метро ждут выступления молодых музыкантов. Музыка будет слышна сегодня, 20 апреля, с 8:00 и до 22:00 на станциях метро Hlavní nádraží, Vltavská, Muzeum A/C, Florenc C, Můstek A, Nádraží Veleslavín.

Фото www.citybee.cz

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