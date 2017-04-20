Сегодня в пражском метро будет много музыки

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Чтобы поднять настроение пассажирам метро Транспортное предприятие Праги каждый год проводит различные культурные мероприятия. Акция « Nalaďte se v metru» уже стала традиционной для Праги. В седьмой раз пассажиров пражского метро ждут выступления молодых музыкантов. Музыка будет слышна сегодня, 20 апреля, с 8:00 и до 22:00 на станциях метро Hlavní nádraží, Vltavská, Muzeum A/C, Florenc C, Můstek A, Nádraží Veleslavín.
Фото www.citybee.cz
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