Семейный клан в Устецке производил метамфитамин.

Полицией был разоблачен клан, который занимался незаконным производством и распространением метамфетамина. Во время рейда, который длился с понедельника по среду. Было арестовано 13 человек. Семеро человек уже получили свои обвинения. Наркотики производились кланом состоящим из отца семейства, матери, их сыновей и компаньонов.

Ранее преступники уже были судимы и теперь им грозит еще одно лишение свободы сроком до 10 лет. Полиция заявила, что слежка за кланом велась около года. Во время операции под названием ”Учение” было произведено 5 обысков в городе Krásné Březně, Doběticí, Neštěmicí и Skoroticí. Еще два обыска полицейские провели в квартирах в городах Doběticí и Malečovsk, в которых изготовляли наркотические средства.

В ходе операции криминалисты изъяли более 100 000 крон, 2 автомобиля, патроны для оружия, марихуану, метамфитамин и различные устройства для приготовления наркотических препаратов.

В операции по захвату приняло участие 80 полицейских.

Фото www.idnes.cz

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