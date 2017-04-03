Семен Исаакович Спивак

Биография

Семен Исаакович Спивак родился в 1905 году в городе Балта. По документам в 1904 году. Еврей. Член ВКПб.

В Красной Армии с 1922 года. С 1922 по 1927 г.г. курсант Одесской арт школа УВО. (Одесское ордена Ленина Артиллерийское училище им. Фрунзе) С 1927 по 1935 г.г. служил в УВО. С 1935 по 1943 г.г. в ДВО и ДВФ. С 1943 г на Ленинградском фронте. Боевой путь Карельский перешеек, Пулковские и Синявинские высоты, Рига, остров Эзель., Кенигсберг, Данциг.

Начальник штаба 96 тяжелой-гаубичной артиллерийской бригады РГК. С 1945 г. начальник штаба 23 Красносельской артиллерийской дивизии. После войны служил в округах и преподавал в университетах. В запасе с 1953 г. Занимался общественной работой. Жил в Одессе и в Новороссийске. Умер в Новороссийске в 2000 г.

Награды

орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Кутузова 3-й степени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны 1-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени, медали.

Звания

лейтенант

старший лейтенант

капитан

майор

подполковник

полковник 1944

Должности

начальник штаба 96 тяжелой-гаубичной артиллерийской бригады РГК начальник штаба 23 Красносельской артиллерийской дивизии

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