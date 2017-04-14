Сериал Breaking bad по-пражски

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Столичными полицейскими была обнаружена лаборатория по производству наркотиков. Между двумя ресторанами на вьетнамском рынке SAPA на протяжении очень длительного времени производили наркотические вещества. Лаборатория была ликвидирована 12 апреля чешскими стражами порядка. Пресс-секретарь Национального центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Барбара Кудлачкова заявила, что больше подробностей можно будет узнать только с завтрашнего дня.

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