Škoda Auto представила общественности свой первый электромобиль

Кроссовер Visio E стал первым электромобилем компании Škoda Auto. Презентация авто состоялась в Шанхае. Со слов инженеров длина машины — 4688 миллиметров, ширина — 1924 миллиметра, высота — 1591 миллиметр, а размер колес — 2851 миллиметра. Дизайнеры прониклись произведениями из богемского хрусталя и сделали в машине специальные светодиодные фары. Также в машине будут открывающиеся навстречу друг другу двери, разворачивающиеся кресла, много различных дисплеев в салоне. Кроме новых внешних атрибутов есть и другие плюсы. Например, авто сможет само двигаться во время пробки, ехать по дороге и перестраиваться. Также новый Visio E умеет сам парковаться.

В качестве приятного бонуса создатели новой Škoda предусмотрели управление машиной при помощи жестов, голосовое управление, сделали систему слежения за положением глаз «Eye Tracking», создали систему мониторинга усталости водителя, а также систему измерения пульса водителя.

Концепт-кар будет 4-х местный, полноприводный с мощностью 306 лошадиных сил. Максимальная скорость — 180 км/час. Одного заряда хватит на 500 км. Всего 30 минут будет достаточно для того, чтоб зарядить литий-ионные батареи на 80%.

Производство машины начнут в 2020 году, а к 2025 году планируют выпуск 5 полностью электрических моделей.

Фото www.automix.cars.cz