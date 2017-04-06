Škoda Octavia теперь и в России

В России стартуют продажи обновлённой модели Škoda Octavia, производство которой осуществляется в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ». В пресс-службе чешской компании сообщили, что стоимость автомобиля с кузовом лифтбек начинается от 940 тысяч рублей, с кузовом универсал – от 1,207 млн рублей.

При этом впервые в России Škoda Octavia с кузовом лифтбек доступна с системой полного привода 4×4. В базовой комплектации Octavia предлагается россиянам со светодиодными дневными ходовыми огнями, задними LED-фонарями и системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Фото: 56orb.ru

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