Škoda Octavia теперь и в России

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
В России стартуют продажи обновлённой модели Škoda Octavia, производство которой осуществляется в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ». В пресс-службе чешской компании сообщили, что стоимость автомобиля с кузовом лифтбек начинается от 940 тысяч рублей, с кузовом универсал – от 1,207 млн рублей.
При этом впервые в России Škoda Octavia с кузовом лифтбек доступна с системой полного привода 4×4. В базовой комплектации Octavia предлагается россиянам со светодиодными дневными ходовыми огнями, задними LED-фонарями и системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Фото: 56orb.ru
Свежие комментарии