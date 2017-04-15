Следующим далай-ламой может стать женщина

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Во время своего выступления в индийском городе Таванг Далай-лама XIV рассказал, что его преемником может стать женщина.
Как сообщает NBC News, духовный лидер Тибета предоставляет народу свободу в принятии решения касательно личности и пола следующего претендента на пост далай-ламы. Он также говорит, что именно люди должны решить, будет ли дальше продолжаться многовековая традиция, согласно которой только мужчина может занимать эту должность.
Согласно буддийским верованиям жителей Тибета, далай-ламы — это земное воплощение Авалокитешвары, бодхисаттвы сострадания, рожденное, чтобы служить людям. По традиции каждого нового далай-ламу выбирает второй по рангу — панчен-лама. Сейчас в Тибете нет такого человека, поскольку в 1995 году панчен-лама был взят под стражу властями КНР и с тех пор считается пропавшим без вести. Более того, Далай-лама XIV уже допускал, что он может быть последним далай-ламой в истории.
Фото www.tuvaonline.ru
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