Сокращение образования для медсестер

Депутаты Чехии поддержали законопроект о сокращении образовательной программы для медсестер. Теперь обязательным будет только окончание средней медицинской школы и год высшей профессиональной школы. Следующий шаг – рассмотрение чешским сенатом и ратификация. За законопроект проголосовало 140 депутатов. Против проголосовал один человек.

По идеи изменения в законе будет введено с осени 2017 года. Модель под названием 4+1 должна будет заменить действующую систему. Напомним, что медсестра была обязана три года после окончания средней школы пройти обучение в университете и получить степень “бакалавр“. Цель законопроекта – повысить качество образования среди медсестер.

Фото www.viplab.org

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