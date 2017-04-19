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Специалисты из центра NASA представили интерактивную карту земной поверхности, снятую в ночное время. Она показывает, как расселено человечество по планете. По мнению исследователей, данные могут помочь специалистам оценить масштабы и перспективы расширения городов, спрос на энергию и многое другое.
Ученые отметили, что создание карты стоило больших усилий. Из-за регулярного изменения освещения исследователям приходилось учитывать смену фаз Луны, облачность, наличие снега и льда. К примеру, даже листва на деревьях может внести существенные изменения в картину освещенности.
Также отмечается, что все снимки были получены благодаря инфракрасной камере со спутника Suomi PPP. Затем изображения дорабатывались в лабораториях.
Ссылка на видео NASA http://bit.ly/2oURmqJ
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