Стандарта построения домашних саун в Чехии не существует

Группа криминалистов ведет расследование смерти двух женщин, которые стали заложниками сауны. Трагедия произошла в городе Jičínsk. Причина проишествия — паника и непродуманная конструкция сауны. Эксперты сообщают, что в Чехии нет единого стандарта построения саун и в этом вся проблема. Мать с дочерью в возрасте 65 и 45 лет скончались от остановки сердца пока пытались выбраться из сауны. Из-за сломанной дверной ручки выбраться у них не получилось. Помочь не смог никто, даже пожарная служба. На данный момент полиция ведет расследование дела, так как пока не ясно был ли это несчастный случай или умышленное убийство. Полиция пока никаких комментариев не дает. Один из крупнейших чешских производителей саун Томаш Дынтар утверждает, что для саун существуют санитарно-гигиенические нормы, но нет никаких правил безопасности. Были бы правила, быть может трагедию можно было избежать. Эксперт говорит, что достаточно было бы сделать хоть одно правило, которое запрещало бы делать двери в сауне, которые могут захлопнуться. Если хотите поставить себе собственную сауну, используйте специальный замок, который не закроется сам по себе. Томаш Дынтар заявляет, что сауна, в которой погибли женщины имела классическую дверную ручку. Ручка могла быть неисправной. Женщины не смогли выбраться.