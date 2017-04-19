Страхование временной нетрудоспособности мужчин

Сегодня, 19 апреля, в Чехии была одобрена поправка к закону о страховании временной нетрудоспособности. Будет введено специальное пособие для мужчин, которые приняли решение взять отпуск для ухода за ребенком. За поправку проголосовало 58 членов сената. Пособие для отца ребенка составит 70% от ежедневной базовой ставки. В такой способ отцы смогут получить компенсацию за недельный отпуск в период первых 42 дней от рождения ребенка. Цель законопроекта — укрепить связь между отцом и ребенком. После подписания президентом законопроект вступит в силу ( приблизительно в начале 2018 года ).

Общий размер пособия за 7 дней отпуска равнялся бы чистой зарплате за рабочую неделю ( при грубой зарплате от 15 до 25 тыс. крон ). При доходах выше среднего, доля пособия от чистой зарплаты постепенно бы снижалась. Введение пособия такого рода обойдется бюджету страны в более чем 600 млн. крон ежегодно.

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