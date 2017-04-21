Стрельба в центре Парижа: ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ

Вчера вечером, 20 апреля, на Елисейских полях в Париже был открыт огонь по представителям правоохранительных органов Франции. В результате перестрелки был убит один полицейский, ранены еще два стража порядка и пострадала одна туристка. Зачинщик огня был ликвидирован. Президент Франсуа Олланд заявил, что это была террористическая атака. Боевики из «Исламского государства» взяли на себя ответственность за происшедшее. Французские криминалисты начали расследование вместе со своими коллегами из Бельгии.

На сегодняшний день полиция не сообщает имя нападавшего. СМИ предполагают, что им мог быть Карим Шафи из Франции или Абу Юссеф из Бельгии. 39-летний гражданин Франции Карим Шафи ранее был осужден сроком на 15 лет за умышленное нападение на полицейских. Имя Абу Юссефа фигурирует в заявлении террористической группировки «Исламское государство», которая взяла на себя ответственность за случившееся.

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