Строительство новой линий метро D в Праге

Пражское транспортное предприятие приняло решение о строительстве новой линий метро D ( отрезок Pankrác – Olbrachtova, а затем отрезок до станции Písnice ). Строительные работы начнутся в 2019 году. Причина создания линии D — освободить перегруженную линию С и соединить районы на юге Праги с центром города. Стоимость работ инженеры оценили в 50 млрд. крон. Пражское транспортное предприятие в 2018 году проведет тендер среди строительных компаний.

Стоит сообщить о том, что будут тестироваться поезда без водителей. Перед началом стройки эксперты проведут все нужны геологические исследования, а затем начнут бурить тоннель до станции Olbrachtov. Как только работы будут закончены на участке Pankrác – Olbrachtov, строители начнут работы на отрезке Písnice и закончат в центре Праги.

Фото www.dpp.cz

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