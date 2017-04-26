Ученные выяснили почему шнурки развязываются на ходу

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли провели исследование и выяснили, почему шнурки развязываются на ходу.

Они записали бег на видео, которое потом тщательно проанализировали. Выяснилось, что во время бега ноги ударяются о землю с силой, которая в семь раз превышает тяжесть тела. Эти удары и приводят к ослаблению узла шнурков.

Для ослабления узла шнурков достаточно сделать всего два шага. Рано или поздно они развяжутся от воздействия инерции при ходьбе.

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