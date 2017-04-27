Ученые разрабатывают капли от джетлага

Шотландские исследователи обнаружили в сетчатке глаза группу клеток, которые ответственны за определение суточных биоритмов. Судя по исследованию ученых, опубликованному в научном журнале The Journal of Physiology, специальное воздействие на эти клетки помогает справиться с плохим самочувствием при резкой смене часовых поясов, то есть с джетлагом.

Открытие стало фундаментом для создания специального препарата против джетлага и несовпадения биологического ритма человека с дневным. По мнению ученых, лекарство должно выйти в форме глазных капель и заменить таблетки с аналогичным эффектом.

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