Украина и Чехия будут сотрудничать в сфере технологий

Соглашение о научно-технологическом сотрудничестве между Кабмином Украины и правительством Чешской Республики будет представлено на ратификацию Верховной Радой Украины. Соответствующее распоряжение, подготовленное Министерством образования, приняло правительство Украины.

Как известно, соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Чешской Республики о научно-технологическом сотрудничестве было подписано в Праге еще в 2011 году. Однако для того, чтобы документ вступил в силу, Соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой.

В Минобразования утверждают, что в рамках Соглашения Украина и Чехия вместе будут готовить специалистов в сфере технологий, совместно выполнять научные исследования и принимать участие в международных программах. Также стороны будут обмениваться научно-технологической информацией, учеными и проводить совместные семинары, конференции, выставки.

Кроме того, с целью координации указанных мероприятий будет создан Совместный комитет по вопросам научно-технологического сотрудничества, передает портал ru.osvita.ua.

Фото: www.agriacta.com

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